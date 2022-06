VIDEO – Ranocchia è ormai un ex Inter: giornata di visite mediche pre-firma

Il 30 giugno 2022 terminerà ufficialmente il contratto con l’Inter di Andrea Ranocchia (vedi dichiarazioni). L’ormai ex difensore nerazzurro è pronto a rimettersi in gioco in Serie A con la maglia del Monza, con cui ha effettuato le visite mediche prima di firmare il contratto. Di seguito il video con l’intervento del collega Manuele Baiocchini dagli studi di Sky Sport

