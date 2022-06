VIDEO – Radu e Agoumé (di nuovo) in uscita dall’Inter: si discute sul futuro

Andrei Radu e Lucien Agoumé sono due dei candidati a lasciare l’Inter questa estate. Non una novità per entrambi, per i quali si ipotizza un altro prestito ma non solo. L’agente Oscar Damiani Jr ha incontrato la società nerazzurra per definire la situazione dei due assistiti. Di seguito il video dell’arrivo dell’agente Damiani ripreso dai colleghi di Sky Sport

