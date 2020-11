VIDEO – La punizione di Ronaldo trafigge Buffon: 1-0 Inter contro il Parma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 1° novembre 1997, ai nerazzurri è sufficiente una punizione magistrale di Ronaldo per avere la meglio sul Parma (a differenza di ieri…) e confermare il primato. Ecco il video con tutti gli highlights.

Inter-Parma 1-0: il tabellino

INTER – Pagliuca; Sartor, Bergomi, Galante, West; Moriero (88′ Simeone), Winter, Cauet, Djorkaeff, Zé Elias; Ronaldo. All. Simoni

PARMA – Buffon; Zé Maria, Cannavaro, Bennarrivo, Sensini, Thuram; D. Baggio, Crippa (65′ Orlandini), Blomqvist (46′ Strada); Crespo (68′ Maniero), Chiesa. All. Ancelotti

Gol: 15′ Ronaldo (I)

Ammoniti: West, Zé Elias, Moriero (I); Benarrivo, Sensini, Thuram, D. Baggio (P)

Espulsi: Winter (I), Chiesa (P)

Il resoconto

L’Inter che affronta il Parma il 1° novembre 1997 è già una squadra solida, che si candida fortemente a dare battaglia alla Juventus per lo scudetto. Il Fenomeno Ronaldo è in forma splendida, e fa ammattire a più riprese la difesa emiliana. L’unico modo per fermarlo è abbatterlo, e la retroguardia gialloblu non si fa problemi a usare le maniere forti. Al quarto d’ora del primo tempo Zé Elias viene abbattuto sulla trequarti, guadagnando una punizione. Proprio Ronaldo si incarica della battuta, e insacca all’incrocio con uno splendido effetto. Niente da fare per Gianluigi Buffon, portiere dei crociati. Il match procede poi sugli stessi binari, senza che il risultato cambi. Uniche emozioni al 90, quando Aron Winter ed Enrico Chiesa vengono espulsi in seguito a una rissa scaturita da un fallo di reazione dell’italiano. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto di Inter-Parma.