VIDEO – Prohaska gol e autogol, ma l’Inter inguaia lo stesso il Milan

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 7 marzo 1982. Prohaska nel giro di sette minuti segna per entrambe le squadre, ma il derby col Milan lo decide Altobelli, spingendo i rossoneri verso la seconda retrocessione in Serie B della loro storia.



MANDATI NEL BARATRO – Trentotto anni fa l’Inter batteva 2-1 il Milan nella ventunesima giornata di Serie A 1981-1982. Dieci minuti e sblocca la situazione Herbert Prohaska, da due passi dopo una sponda di Salvatore Bagni. L’austriaco però è sfortunato, quando al 17′ devia una punizione dal limite di Roberto Antonelli ingannando Walter Zenga: è il pareggio, con un autogol. A decidere la stracittadina è però Alessandro Altobelli, che un quarto d’ora dopo con un colpo di testa dopo un tiro respinto anticipa la difesa milanista e mette dentro: è il gol che vale i due punti. Nella ripresa Evaristo Beccalossi si fa parare un rigore da Ottorino Piotti, ma il risultato non cambia più. L’Inter resta a quattro punti dalla coppia di testa formata da Fiorentina e Juventus, ma a far scalpore è la conferma del penultimo posto del Milan: a fine stagione per i neopromossi rossoneri sarà nuova retrocessione in Serie B. Di seguito il video di Inter-Milan dall’account YouTube “HerbertKilpin”.