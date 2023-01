VIDEO – Prima di Cremonese-Inter c’è il Derby Femminile. Rinnova Darmian! – TG Inter News 28 gennaio 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nell’edizione odierna si parlerà di Cremonese-Inter, sfida in programma oggi alle 18, ma prima ora il derby femminile tra Inter e Milan Women. Rinnovo vicino, invece, per Matteo Darmian (per tutti i dettagli vi invitiamo a seguire lo Speciale Calciomercato delle ore 21.00).



