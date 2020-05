VIDEO – La prende Vecino! Con la Lazio l’Inter torna in Champions League

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 maggio 2018. A Roma va in scena lo scontro diretto per l’ultimo posto in Champions League: avrà la meglio l’Inter, grazie alla rete decisiva di Vecino.

LA PRENDE VECINO! – Il 20 maggio 2018 allo Stadio Olimpico va di nuovo in scena una sfida tra Lazio e Inter dall’esito decisivo. La squadra che vince andrà matematicamente in Champions League, l’altra sarà costretta all’Europa League. I favori del pronostico sono tutti dalla parte biancoceleste: nonostante il pareggio contro il Crotone alla penultima giornata, la Lazio arriva all’ultima sfida con un solido +3 in classifica. Per l’Inter non c’è scelta: solo la vittoria potrà regalare l’agognato ritorno in Champions League, 6 anni dopo l’ultima volta. La partita si mette subito male per gli uomini di Luciano Spalletti: al 9′ Marusic scocca una botta da fuori, e la deviazione di Ivan Perisic risulta decisiva per spiazzare Handanovic. Il pareggio nerazzurro arriva al 29′: Danilo D’Ambrosio è bravo a crederci su una mischia in occasione di calcio d’angolo, e insacca di forza l’1-1. Sul finire del primo tempo, però, è tutto da rifare: la Lazio orchestra un bel contropiede, e Felipe Anderson conclude infilando il 2-1 biancoceleste.

Lazio-Inter 2-3: la prende Vecino

Anche nella ripresa la partita continua a essere estremamente combattuta, i nerazzurri spillano ogni goccia di sudore disponibile per cercare i tre punti. L’inerzia cambia al 78′: il futuro nerazzurro Stefan de Vrij innesca le polemiche che seguiranno per mesi, atterrando Mauro Icardi in area. Proprio il numero 9 interista trasforma il rigore, riportando i conti in parità. Passano a malapena 60 secondi, e per l’Inter si concretizza un ulteriore vantaggio: Senad Lulic atterra Marcelo Brozovic e riceve il secondo giallo. Le squadre sono già lunghe da diversi minuti, e adesso le distanze in campo viaggiano su un sistema metrico a parte. Tuttavia è sufficiente un calcio d’angolo a portare la partita nella leggenda: all’81’ Brozovic batte un angolo da destra, Matias Vecino la prende di testa e spiazza tutti. È delirio Inter, in campo e fuori: i nerazzurri tornano di nuovo in Champions League! Nel video YouTube della Serie A tutti gli highlights della partita: