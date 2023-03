VIDEO – Porto-Inter, caos biglietti e migliaia di tifosi fuori lo stadio! Le testimonianze

Migliaia di tifosi dell’Inter esclusi clamorosamente dallo stadio Do Dragao di Porto e praticamente “intrappolati” nella scalinata che porta all’impianto. Questo è quanto successo ieri sera prima e durante Porto-Inter, con la testimonianza dei tanti tifosi nerazzurri presenti fuori lo stadio che spiegano la situazione ai microfoni di Sky Sport. Una situazione surreale che necessita di spiegazioni. Un trattamento inaccettabile per un ottavo di finale di Champions League ed è proprio per questo motivo che in Viale della Liberazione è già pronto un esposto da mandare all’UEFA.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui)