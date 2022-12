VIDEO – Pirola: «All’Inter trafila giovanili ed esordio con Conte. Un sogno»

Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell’Inter in prestito alla Salernitana con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club nerazzurro, ha parlato a Generazione Azzurra. Le sue dichiarazioni.

INIZI – Queste le parole di Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell’Inter in prestito alla Salernitana con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club nerazzurro, a Generazione Azzurra sull’account Twitter della Nazionale Italiana. «Io ho iniziato a giocare a calcio all’età di sei anni, un po’ come tanti bambini nel campetto dell’oratorio e sono rimasto a giocare lì per quattro o cinque anni. Poi mi sono spostato in un’altra società sempre dilettantistica per poi essere selezionato in Under 14 dall’Inter, dove ho fatto tutta la trafila delle giovanili e arrivando a fare l’esordio in Prima Squadra con mister Antonio Conte».

GIOVANILI AZZURRE – Pirola sulle giovanili azzurre. «La trafila azzurra io l’ho fatta tutta. Ho avuto questa fortuna dall’Under 15 fino all’Under 21. Ho avuto anche la fortuna di fare un Europeo Under 17 e un Mondiale Under 18 non vincendo nulla perché abbiam perso in finale con l’Olanda all’Europeo e ai quarti siam usciti col Brasile, però son comunque manifestazioni che fanno crescere molto sotto il punto di vista sia caratteriale che proprio umano perché sono competizioni importanti per giocatori della nostra età».

MAGLIA AZZURRA – Pirola sulla maglia azzurra. «La maglia azzurra, secondo me, per me e come credo per molti calciatori, rappresenta il massimo perché hai la possibilità di rappresentare il proprio Paese e penso che per un atleta e per un giocatore non ci sia soddisfazione più grande».

OBIETTIVI FUTURI – Pirola sugli obiettivi futuri. «Non mi pongo obiettivi perché punto sempre ad arrivare più in alto possibile. Adesso sto facendo degli step di crescita personale. È il primo anno che faccio in Serie A. Quindi voglio cercare di impormi il più possibile nel massimo campionato e chissà, vediamo in futuro. Per me la Nazionale maggiore ovviamente un sogno e lavoro ogni giorno duro per cercare di raggiungerlo».

Fonte: Twitter Nazionale Italiana