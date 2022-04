VIDEO – Pioli preoccupato da Brozovic: «Uno di questi due per le qualità dell’Inter»

Pioli non ha paura di anticipare una tematica tattica di Inter-Milan. L’ex allenatore nerazzurro, ora sulla panchina del Milan, nella conferenza stampa della vigilia sottolinea l’importanza di limitare la manovra di Brozovic. Di seguito il video con un estratto delle dichiarazioni di Pioli

TREQUARTISTA ATIPICO – Il dubbio di Stefano Pioli in occasione di Inter-Milan (vedi dichiarazioni) è sulla trequarti. E il ballottaggio è tra Rade Krunic e Franck Kessié, da schierare per schermare Marcelo Brozovic in cabina di regia. Pioli non si nasconde alla vigilia del Derby di Milano di Coppa Italia, che vale l’accesso alla finale. Il pericolo numero uno per il suo Milan si chiama Brozovic, che l’allenatore rossonero conosce bene fin dai tempi trascorsi all’Inter in panchina. Sarà questa la partita nella partita a San Siro?

