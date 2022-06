VIDEO – Pinamonti ha più offerte, asse Inter-Monza ora a rischio: le opzioni

Il futuro di Andrea Pinamonti non sarà all’Inter ma quasi sicuramente ancora in Serie A, dove si moltiplicano le società interessate. Anche di livello medio-alto. Proprio per questo motivo l’imminente incontro con il Monza rischia di non portare alla fumata bianca attesa da tempo. Di seguito il video con l’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).