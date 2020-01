VIDEO – Piacenza-Inter 0-1, decide lo slalom gigante di Moriero

L’11 gennaio 1998, una settimana dopo la vittoria con la Juventus (vedi video), si disputa Piacenza-Inter, 15^ giornata del girone di andata. Una partita combattuta, risolta da una magia solitaria da Francesco Moriero. Ecco il video con gli highlights.

MARADONA O TOMBA? – Nella stagione 1997/98, Piacenza-Inter si è disputata due volte, e nessuna delle due è stata banale. La prima partita è del 15 ottobre 1997, andata degli ottavi di finale di Coppa Italia: una sinfonia perfetta di Luiz Nazario da Lima Ronaldo, che schianta gli emiliani con una tripletta straripante (vedi video). Tre mesi dopo si disputa invece, sempre in terra emiliana, la prima delle due gara di campionato. Un punteggio meno rotondo, ma arrivato in modo non meno spettacolare. Dopo un primo tempo abbastanza combattuto, dove anche gli uomini di Vincenzo Guerini hanno avuto più di un’occasione, la ripresa inizia allo stesso modo. Il fronte di gioco è molto ampio, in un senso e nell’altro: sembra la classica partita che può finire solo 0-0, a meno che non venga risolta da un singolo. Fortunatamente per i tifosi interisti, si realizza la seconda opzione. Al 69′, infatti, Francesco Moriero si impossessa del pallone ancora nella sua metà campo. Con un’andatura caracollante, che trasuda indecisione e tentennamento, riesce ad avvicinarsi all’area piacentina: una volta entrato negli ultimi sedici metri, cambia il passo e piazza la zampata decisiva per lo 0-1 finale. Nel video YouTube dell’account “SerieAclassics” gli highlights di quella partita: