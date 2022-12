VIDEO – Perisic sempre decisivo all’Inter! Ecco la top 10 dei gol fatti

Ivan Perisic ha da poco concluso la sua esperienza al Mondiale con la Croazia con l’eliminazione in semifinale contro l’Argentina. Con un passato all’Inter, in nerazzurro è arrivato per fornire tanti assist, ma ha realizzato tanti gol e molti di questi anche decisivi. Ecco la classifica del top 10 gol realizzati dall’esterno croato.

TOP 10 – Ivan Perisic ha giocato all’Inter dal 2015 al 2022 e in mezzo una breve parentesi al Bayern Monaco dove ha vinto tutto. In nerazzurro ha realizzato ben 55 gol in 352 presenze, realizzando tutte reti importanti. Fare una classifica dei dieci migliori gol sarà stato difficile, ma il club su YouTube lo ha omaggiato così.

Fonte: Canale YouTube [Inter]