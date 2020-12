VIDEO – Perisic schianta il Chievo: prima tripletta in carriera, Inter in testa

Perisic Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 dicembre 2017. Contro il Chievo i nerazzurri dominano in lungo e largo, con Perisic in giornata celestiale. Il croato firma una tripletta nel 5-0 finale.

POKERISSIMO – Il 3 dicembre 2017 l’Inter, o meglio Ivan Perisic, schianta il Chievo di Rolando Maran. Una gara senza storia, che già nel primo tempo si tinge completamente di nerazzurro. Dopo un paio di imbucate su calcio d’angolo (il croato prima, Andrea Ranocchia poi), l’Inter trova l’1-0 al 23′ Su una ribattuta del portiere, Perisic è bravissimo a ribadire in rete con un destro al volo. E un quarto d’ora dopo (38′) arriva il raddoppio, con Mauro Icardi che chiude alla grande un contropiede e batte Stefano Sorrentino con un diagonale destro. E la ripresa va allo stesso modo. Antonio Candreva prende le misure con un destro da fuori, ma poi sale di nuovo in cattedra Perisic. Al 57′ il croato entra in area e trova un diagonale mancino perfettamente angolato sul palo più lontano. Tre minuti dopo arriva il poker: Candreva entra in area dalla destra e pennella un cross morbido che Milan Skriniar (nel frattempo salito in attacco) infila in porta in tuffo. Infine, al secondo minuto di recupero, arriva il 5-0. Una serie di batti e ribatti premia ancora Perisic, che da dentro l’area batte Sorrentino con un mancino rasoterra. Prima tripletta con l’Inter, e in carriera, per il croato numero 44. Nel video YouTube dell’account della Serie A tutti gli highlights di Inter-Chievo.