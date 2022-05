VIDEO – Perisic non impegnato con nessuno: Inter avanti con il suo piano

Perisic non è soddisfatto dall’ultima proposta di rinnovo dell’Inter, che ha un piano per provare a convincerlo ed evitare così la rottura. Il rischio di addio a parametro zero in estate c’è, ma c’è anche la fiducia di risolvere prima il problema. Di seguito l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato presso la sede nerazzurra a Milano per Sky Sport

CONTRATTO IN SCADENZA – Il futuro di Ivan Perisic (vedi aggiornamento) è ancora nelle mani dell’Inter (vedi focus). E il fatto che l’esterno sinistro croato non sia ancora stato bloccato da nessuna pretendente a parametro zero è un assist per la società nerazzurra. Il piano dell’Inter prevede un altro rilancio alla voce ingaggio. L’ultimo. Poi toccherà a Perisic prendere una decisione. Accettare il nuovo contratto o dire addio ai colori nerazzurri dopo sette anni?

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).