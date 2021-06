VIDEO – Perisic, le immagini del suo gol in Croazia-Repubblica Ceca

Grandissimo gol di Ivan Perisic durante Croazia-Repubblica Ceca, sfida in corso in questi minuti e valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Il video della sua rete.

GIOCATA DI CLASSE – Ivan Perisic si dimostra uno dei leader della sua nazionale, dopo aver trovato il gol dell’1-1 in Croazia-Repubblica Ceca grazie a una giocata davvero di classe. L’esterno dell’Inter ha infatti puntato il marcatore avversario entrando in area dalla sinistra e lasciando partire un siluro che non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario. Di seguito il video di quanto appena descritto, direttamente dal canale YouTube “CR LM Njr”.