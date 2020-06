VIDEO – Perisic in tuffo non sbaglia! Bastano 14′: Bayern subito avanti

VIDEO – Perisic in tuffo non sbaglia! Bastano...

Perisic protagonista con la maglia del Bayern Monaco, in attesa di capire se sarà riscattato. Le contrattazioni con l’Inter vanno avanti, intanto il croato conferma di essere un’alternativa importante in attacco. In DFB Pokal sblocca subito la partita contro l’Eintracht Francoforte con un bel colpo di testa: ecco il video

SUBITO IN GOL – E’ iniziata alla grande la semifinale di DFB Pokal per Ivan Perisic. L’esterno di proprietà dell’Inter si inserisce alla grande in area e viene raggiunto alla perfezione da un grande assist di Muller. L’ex Wolfsburg batte il portiere avversario, portando in vantaggio il Bayern Monaco al minuto 14. Manca ancora tanto al termine della semifinale, ma il gol siglato da Perisic è un tassello importante verso la finale.

