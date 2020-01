VIDEO – Perisic, che gol in terzo tempo: 0-4 Bayern Monaco! Inter vigile

Condividi questo articolo

Perisic è stato chiamato in causa dal Bayern Monaco (vedi articolo) e ha sfruttato la chance. I bavaresi hanno vinto 0-4 in casa dell’Hertha Berlino e il croato in prestito dall’Inter ha segnato l’ultima rete

PRESENTE – Ivan Perisic protagonista nel successo del Bayern Monaco contro l’Hertha Berlino. Succede tutto nella ripresa, quando proprio il croato serve a Thomas Muller l’assist dello 0-1. Robert Lewandowski su rigore e Thiago Alcantara hanno messo in ghiaccio la partita prima dello 0-4 definitivo. Quarto gol segnato proprio da Perisic, che svetta di testa su cross di Muller. Gran terzo tempo ad anticipare il difensore Lukas Klunter da parte dell’ex 44 dell’Inter. Notizia accolta positivamente dalla dirigenza nerazzurra, che attende di sapere se il club bavarese riscatterà il giocatore oppure no (vedi articolo). Intanto, l’ex Wolfsburg torna a mettersi in luce in Bundesliga con assist e gol. Il futuro può attendere. Di seguito il video pubblicato dall’account YouTube “lexa highlights”.