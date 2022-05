VIDEO – Perisic candidato a miglior gol di aprile in Serie A! Ecco l’avversario

La rete realizzata da Ivan Perisic contro il Bologna è candidata per vincere il premio di miglior gol in Serie A. Con lui anche un altro giocatore in finale.

MIGLIOR GOL – Ivan Perisic dopo appena tre minuti di gioco ha sbloccato il risultato con il Bologna trovando un grandissimo gol dalla distanza e con il mancino. Il gol, poi, non è stato decisivo per la vittoria finale, ma è già stato candidato come miglior gol del mese di aprile dalla Lega Serie A. Il secondo finalista è Nahuel Molina, esterno dell’Udinese.

Ecco i finalisti candidati a miglior gol del mese di aprile con le rispettive reti.