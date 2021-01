VIDEO – Pazzini con un’acrobazia chiude la rimonta Inter sulla Lazio

Condividi questo articolo

Giampaolo Pazzini Verona

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 22 gennaio 2012. Contro la Lazio, Diego Milito e Giampaolo Pazzini guidano la rimonta nerazzurra.

RIMONTA – Il 22 gennaio 2012, nell’ultima di andata della Serie A 2011-2012, l’Inter parte in quarta contro la Lazio. Ma come spesso accade, gli dei del calcio si fanno beffe di questo. E infatti sono i biancocelesti a passare in vantaggio. Alla mezz’ora Tommaso Rocchi si incunea perfettamente tra Lucio e Walter Samuel, e con un diagonale beffa Julio Cesar sul palo più lontano. Appena prima dell’intervallo, però, Diego Milito esegue un triangolo stretto con Ricky Alvarez, e firma il pareggio, anche lui con un diagonale. Nella ripresa la gara è aperta, ma la spunta l’Inter in un’azione abbastanza confusionaria. Al 63′ Lucio lancia avanti il pallone di testa, dalla linea del centrocampo. La traiettoria scavalca l’intera formazione della Lazio, e Giampaolo Pazzini è bravissimo a scattare sulla linea del fuorigioco, e a superare il portiere in uscita con una palombella. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” riviviamo il 2-1 tra Inter e Lazio: