VIDEO – Partita capolavoro di Recoba: l’Inter affonda la Roma 3-1

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 marzo 2002. Nel posticipo della giornata 28 della Serie A 2001/02, l’Inter sconfigge nettamente la Roma. Man of the match l’uruguaiano Recoba, autore di una doppietta.

STATO DI GRAZIA – Inter-Roma del 24 marzo 2002 è la partita-manifesto di Alvaro Recoba, e di ciò che avrebbe potuto essere. In quello che risulta uno scontro diretto per lo scudetto, nella corsa a tre che coinvolge anche la Juventus, l’uruguaiano parte titolare assieme a Christian Vieri. E proprio la coppia d’attacco confeziona il vantaggio nerazzurro, dopo appena due minuti. Il numero 32 riceve e protegge un pallone a centrocampo, e girandosi serve Recoba sulla corsa. El Chino si invola verso l’area, resiste alla doppia carica di Samuel e Zebina, salta Antonioli e appoggia comodamente in rete. Un vantaggio fulmineo, insufficiente però a placare le ire giallorosse. Gli uomini di Fabio Capello non gettano la spugna, e anzi vanno subito alla ricerca del pareggio. Inizia una partita spettacolare, che vive un altro momento topico al 43′. Protagonisti, i soliti due: Recoba si invola sulla fascia destra, e mette un cross mancino in mezzo all’area. I giri del pallone anticipano Vieri di una frazione di secondo, obbligandolo a tentare una girata di testa col corpo teso all’indietro. Il 2-0 dell’Inter è un capolavoro.

Inter-Roma 3-1: magia finale di Recoba

Lo spettacolo di Inter-Roma esplode esponenzialmente nel secondo tempo. Il potenziale upper cut servito dall’Inter a fine primo tempo non lascia tracce sui giallorossi, che ripartano alla grande. Vincenzo Montella trova il gol del 2-1 a inizio ripresa, ma viene annullato per fuorigioco. Regolare invece la rete di Francesco Totti, che al 57′ beffa Francesco Toldo con un rimbalzo controllato. Altro fuoco sulle polveri di un match spettacolare, che al 71′ vede il suo apice. Vieri subisce fallo pochi metri fuori area, in posizione defilata sulla destra. È la mattonella perfetta per il sinistro di Recoba, che non si fa pregare. El Chino pennella una punizione perfetta, che si infila all’incrocio dei pali alla sinistra di Antonioli. È il gol che chiude la gara, e che certifica una delle migliori partite dell’uruguaiano nella sua carriera. Nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter”, tutti gli highlights della gara: