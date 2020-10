VIDEO – Parma-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Jasmin Kurtic Parma-Verona

Parma-Verona, match della terza giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



SESSANTA SECONDI PER TRE PUNTI – Parma-Verona 1-0 nella terza giornata di Serie A. Il Parma colpisce in avvio e leva lo zero sia dalla classifica sia dalla voce gol fatti. Lancio lungo di Vincent Laurini per Yann Karamoh, che prende il tempo a Federico Dimarco e scappa sulla fascia destra, dove mette in mezzo trovando sul secondo palo Jasmin Kurtic per il tocco a porta vuota che vale l’1-0. Occasionissima per il pareggio del Verona al 22′, quando Dimarco prova a riscattarsi con un cross basso per Marco Davide Faraoni, il cui piatto destro batte Luigi Sepe ma non Giuseppe Pezzella, che salva di testa sulla linea. In chiusura di primo tempo infortunio a Mattia Lovato, che lascia il posto a Darko Lazovic. A un quarto d’ora dalla fine Andrea Favilli ha la palla del pari, ma la liscia nell’area piccola su cross da sinistra. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.