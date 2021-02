VIDEO – Parma-Udinese 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Stefano Okaka Parma-Udinese (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Parma-Udinese, anticipo mattutino della ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



RIPRESI – Parma-Udinese 2-2 nell’anticipo mattutino della ventitreesima giornata di Serie A. Il Parma si fa rimontare due gol e spreca l’occasione di salire al terzultimo posto. Eppure la partita inizia al meglio per i gialloblù: al 3′ cross di Giuseppe Pezzella e colpo di testa vincente di Andreas Cornelius. Per il danese è la prima rete in questa Serie A, per i ducali è il ritorno al gol in casa dopo quattro mesi (il precedente il 25 ottobre). A consolidare l’ottimo inizio dei locali ci pensa poi Valentin Mihaila, che si procura un rigore per fallo netto di Rodrigo Becao. Dal dischetto va lo specialista Juraj Kucka, che trasforma al 32′. Nella ripresa l’Udinese si ripresenta con Stefano Okaka e all’ex bastano quattro minuti per accorciare, di testa su cross di Rodrigo de Paul. È il rilancio per i friulani, che nel primo tempo avevano fatto molto male. A dieci minuti dalla fine terza incornata su quattro gol: è di Bram Nuytinck, su punizione dalla sinistra. Punto che vale molto di più per gli ospiti, con Riccardo Gagliolo che allo scadere fallisce il 3-2 da due passi. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.