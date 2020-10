VIDEO – Parma-Spezia 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 199343465

Parma-Spezia, match della quinta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



DUE GOL RIPRESI – Parma-Spezia 2-2 nella quinta giornata di Serie A. Stavolta lo Spezia si fa rimontare due gol, dopo aver fatto il contrario con la Fiorentina, e vede la vittoria sfumare nel recupero. Ai liguri bastano tre minuti per andare in un doppio vantaggio, fra il 28′ e il 31′. Julian Chabot, già a segno al Tardini nella scorsa stagione con la Sampdoria, incorna di testa e sblocca le marcature. Subito dopo raddoppia Kevin Agudelo, al termine di una bella giocata in velocità. Il Parma però non si arrende: al 34′ ha già accorciato, con un tap-in di Riccardo Gagliolo dopo una parata di Ivan Provedel. Lo Spezia è pure sfortunato, perché colpisce tre pali di cui uno col debuttante Lucien Agoumé, in prestito dall’Inter. A inizio recupero fallo evitabilissimo di Claudio Terzi su Andreas Cornelius, per un rigore indiscutibile. Perfetta la trasformazione di Juraj Kucka: 2-2 e il Parma si salva. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.