VIDEO – Parma-Sampdoria 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Keita Baldé Diao Sampdoria

Parma-Sampdoria, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



SEMPRE PIÙ GIÙ – Parma-Sampdoria 0-2 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Il Parma continua a non cambiare ritmo nemmeno dopo il ritorno di Roberto D’Aversa. I gialloblù cominciano anche bene, con Juraj Kucka stoppato sulla linea da Omar Colley. E Gervinho costringe Emil Audero, che sino a ieri in trasferta aveva sempre subito gol, a deviare un tiro dell’ivoriano sul palo. Ma al 25′, su punizione da destra, Andreas Cornelius respinge in maniera goffa e rimette il pallone al limite dell’area piccola, dove Maya Yoshida in girata firma il suo primo gol in Serie A. Nove minuti dopo la partita è già chiusa, con Keita Baldé Diao che su suggerimento di Gaston Ramirez infila il raddoppio della Sampdoria. Serata stregata per il Parma, sempre col solito Kucka: colpisce la traversa con un gran tiro e nella ripresa Audero gli nega ancora la soddisfazione personale. Terza vittoria nelle ultime quattro giornate per la Sampdoria. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.