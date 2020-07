VIDEO – Parma-Napoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Napoli, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



ENTRA E DECIDE – Parma-Napoli 2-1 nella trentacinquesima giornata di Serie A. Il Napoli scivola al settimo posto dopo una partita segnata dai rigori, ben tre. Su un errore difensivo, con palla regalata a Yann Karamoh che però non la sfrutta, riesce a calciare Luca Siligardi ma Giovanni Di Lorenzo salva sulla linea. In chiusura di primo tempo Alberto Grassi, appena entrato in area, cade dopo un contatto che sembra troppo leggero con Mario Rui: per l’arbitro Antonio Giua, tuttavia, è rigore per il Parma. Dal dischetto trasforma Gianluca Caprari nel terzo minuto di recupero, 1-0 all’intervallo. Appena iniziata la ripresa proprio Grassi colpisce di mano su tiro di Fabian Ruiz, assegnata prima punizione dal limite ma poi correzione del VAR e altro rigore. Lorenzo Insigne spiazza Luigi Sepe ed è 1-1 al 54′. Il terzo tiro dal dischetto arriva all’87’, Dejan Kulusevski cerca il contatto ma Kalidou Koulibaly è ingenuo a mettere la gamba, lo svedese trasforma. Il Parma interrompe una serie di sette risultati negativi consecutivi. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.