VIDEO – Parma-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Dries Mertens Parma-Napoli

Parma-Napoli, anticipo mattutino della prima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



ERRORI SFRUTTATI – Parma-Napoli 0-2 nell’anticipo mattutino della prima giornata di Serie A. Un Napoli inizialmente formato solo da giocatori della passata stagione prende il massimo quasi col minimo sforzo. Primo tempo senza spunti al Tardini, dove il Parma crea poco e gli azzurri ancora meno. Ci vuole un errore per sbloccarla e questo avviene al 63′: su cross dalla destra Simone Iacoponi respinge malissimo e corto, dando a Dries Mertens un facile e involontario assist per il destro piazzato dai sedici metri che apre le marcature. Anche il raddoppio degli azzurri, che nel frattempo avevano inserito Victor Osimhen, arriva su gentile omaggio della difesa del Parma. È il solito Iacoponi, il peggiore in campo, a sbagliare il passaggio per Giuseppe Pezzella e dare campo a Hirving Lozano, sul cui tiro Luigi Sepe respinge lasciando lì il pallone per il tocco vincente di Lorenzo Insigne: 0-2 al 77′, partita chiusa. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.