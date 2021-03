VIDEO – Parma-Inter, l’ultimo precedente: ribaltamento nel finale

Condividi questo articolo

Parma-Inter

In attesa di Parma-Inter di domani sera, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo stadio Ennio Tardini, vinto per 1-2 dai nerazzurri grazie alle reti nel finale di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.

RIBALTAMENTO NEL FINALE – Il 28 giugno 2020 a San Siro va in scena Parma-Inter, l’ultimo precedente giocato allo stadio Ennio Tardini dalle due squadre. I nerazzurri, in lotta per lo Scudetto contro la Juventus, affrontano la squadra allenata da Roberto D’Aversa, ribaltando nel finale lo svantaggio e chiudendo la gara sull’1-2. La sfida si sblocca dopo solo un quarto d’ora, quando il solito Gervinho insacca e porta avanti la squadra di casa. Prestazione opaca dei nerazzurri, che nel finale però si scatenano e riescono a ribaltare il risultato in pochi minuti. La rete del pareggio arriva all’84’ quando, da calcio d’angolo, Lautaro Martinez colpisce il pallone di testa facendo da sponda per Stefan de Vrij che insacca. Dopo soli tre minuti, all’87’, Moses spinge sulla destra, guadagna il fondo e mette in mezzo un bel pallone per Alessandro Bastoni che appoggia in rete di testa la rete che permette ai nerazzurri di ribaltare definitivamente il risultato. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente tra le due squadre.

Fonte: YouTube – Canale ufficiale Inter