VIDEO – Parma-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Inter, posticipo della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



IL FINALE STAVOLTA SORRIDE – Parma-Inter 1-2 nella ventottesima giornata di Serie A. L’Inter si sveglia negli ultimi sette minuti, ma è quanto basta per battere il Parma e fare, per una volta, una rimonta a favore nel finale dopo le tante subite. Al 14′ Gervinho, favorito da una pessima lettura di Antonio Candreva, mette facilmente a sedere il numero 87, si accentra e con il destro, deviato leggermente da Danilo D’Ambrosio, sblocca la situazione. Gialloblù avanti e che sembrano gestire facilmente il match, muovendosi in contropiede. I nerazzurri non trovano praticamente mai la porta di Luigi Sepe, fino a dieci minuti dal termine quando la sveglia la dà Alexis Sanchez. Poi, su corner con sponda di Lautaro Martinez, è Stefan de Vrij a pareggiare di testa all’84’. Cambia l’inerzia, con Juraj Kucka che si fa espellere per proteste senza motivo. Non si gioca per tre minuti, sulla ripartenza Victor Moses crossa per il solissimo Alessandro Bastoni solissimo in area: gol da ex e da tre punti. +13 sulla quinta, l’Inter tiene il passo delle altre. di testa. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.