VIDEO – Parma-Fiorentina 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Giuseppe Iachini Fiorentina

Parma-Fiorentina, anticipo della settima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0. Questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



PARTITA ORRENDA – Parma-Fiorentina 0-0 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Parma e Fiorentina replicano Sassuolo-Udinese di venerdì: 0-0 e senza molto da dire. Giuseppe Iachini, che in caso di sconfitta sarebbe stato esonerato, resta ancora in bilico. Fabio Liverani ripropone la difesa a cinque vista sabato scorso al Meazza, e ancora una volta fa una partita difensiva, ma con Gervinho stavolta spento. Poco dopo il quarto d’ora ha una discreta chance Christian Kouamé, ma al momento del colpo di testa è scoordinato e non può inquadrare la porta da centro area. In chiusura di primo tempo Yordan Osorio e Franck Ribéry a contatto in area: per l’arbitro Federico La Penna è simulazione del francese, ammonito. A inizio ripresa buona opportunità per Cristiano Biraghi, con l’ex Inter che va al tiro e Luigi Sepe mette in calcio d’angolo. Poi però la partita torna sui binari lentissimi del primo tempo, senza particolari occasioni. La Fiorentina perde Lorenzo Venuti per infortunio, sostituito al 72’ da Pol Lirola. Nel finale non succede nient’altro (a parte un’incursione di Lirola con cross messo in angolo), le due squadre si accontentano del punto e Iachini ora dovrà sperare che per la proprietà vada bene così. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.