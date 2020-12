VIDEO – Parma-Cagliari 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Condividi questo articolo

Tardini Parma

Parma-Cagliari, match della dodicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



ANCORA A SECCO – Parma-Cagliari 0-0 nella dodicesima giornata di Serie A. Terzo 0-0 consecutivo al Tardini per il Parma, dopo quelli contro la Fiorentina e il Benevento. I gialloblù confermano i loro problemi in fase realizzativa: solo il Crotone, con dieci gol, ha segnato meno dei dodici ducali. Partita piuttosto brutta, con il Cagliari che si accontenta del pareggio senza spingere più di tanto. Nel primo tempo solo una bella discesa di Gervinho con tocco al centro per Jasmin Kurtic che gira a lato. Riccardo Sottil, reduce dal gol all’Inter, a inizio ripresa prova a impensierire Luigi Sepe ma il suo destro (pure deviato) è parato dal portiere avversario. Al 61′ Gervinho dal fondo crossa per Roberto Inglese, che si divora il vantaggio nell’area piccola mandando altissimo. Il centravanti, ancora a quota zero gol in campionato, la porta la prende sei minuti dopo ma Alessio Cragno è attento e risponde presente. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.