VIDEO – Parma-Brescia 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Brescia, match della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



PAREGGIO NEL RECUPERO – Parma-Brescia 1-1 nella diciassettesima giornata di Serie A. Il Parma evita nel recupero la sconfitta contro il Brescia, che si illude con Mario Balotelli ma resta terzultimo. Nel primo tempo il Parma prova a fare la partita, ma è il Brescia ad avere la migliore occasione con un folle retropassaggio che favorisce Alfredo Donnarumma, pessimo però nel tirare fuori a porta vuota dopo aver saltato Luigi Sepe. Gialloblù che continuano ad avere problemi fisici: Gervinho esce per infortunio al 55’. Balotelli entra al 61’, poco dopo Nikolas Spalek si divora il vantaggio calciando a lato su cross da sinistra. Al 72’ si sblocca il match: tiro di Ernesto Torregrossa e Balotelli, tenuto in gioco da Matteo Darmian, corregge in rete a centro area. È il quarto gol del numero 45 in questa Serie A, tutti in trasferta. A un minuto dalla fine ci prova Dejan Kulusevski, ma il suo sinistro dal limite finisce alto di un soffio. Il classe 2000, obiettivo di gennaio di tante squadre fra cui l’Inter, al 92’ però serve un grande assist per il colpo di testa di Alberto Grassi: 1-1 e Parma che guadagna un punto. Successivamente espulso Eugenio Corini per aver insultato l’arbitro. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Brescia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.