VIDEO – Parma-Bologna 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Bologna, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



RIMONTA INCREDIBILE – Parma-Bologna 2-2 nella trentaduesima giornata di Serie A. Il Parma perdeva in pieno recupero e invece riesce, clamorosamente, a riprendere il Bologna a recupero scaduto. Subito in vantaggio i rossoblù, neanche tre minuti e su angolo da destra di Riccardo Orsolini colpisce di testa Danilo Larangeira sul primo palo. Al quarto d’ora riceve palla Roberto Soriano, “riabilitato” venerdì sera con il ricorso parzialmente accolto sulla squalifica, si sposta il pallone sul sinistro e dal limite con un piazzato raddoppia. Il Parma, reduce da un caso di positività al Coronavirus poi smentito nei test di ieri, le prova tutte e inserisce Roberto Inglese, al rientro dopo sei mesi di stop: su uscita pessima di Lukasz Skorupski calcia col destro ma Ibrahima Mbaye salva di testa sulla linea. Su un altro corner, al 93′, Musa Barrow prolunga e sul secondo palo accorcia Jasmin Kurtic. Sembra il gol della bandiera e invece, a recupero scaduto (95′), cross della disperazione di Riccardo Gagliolo sul quale Skorupski e Takehiro Tomiyasu si addormentano, permettendo proprio a Inglese in scivolata di trovare l’impensabile pari. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.