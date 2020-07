VIDEO – Parma-Atalanta 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Atalanta, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



L’ENNESIMA RIMONTA – Parma-Atalanta 1-2 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Ancora un ribaltone nel finale dalla ripresa del campionato. Il Parma gioca un ottimo primo tempo e potrebbe colpire subito, ma Riccardo Gagliolo liberato in piena area calcia addosso a Pierluigi Gollini e poco dopo Dejan Kulusevski colpisce il palo con una gran conclusione. Il principale ex della sfida trova il gol al 43′, vincendo un rimpallo e battendo a rete da dentro l’area di rigore, si va al riposo sull’1-0. L’Atalanta, che nel primo tempo aveva perso José Luis Palomino per infortunio, esce dagli spogliatoi più determinata. A venti minuti dal termine punizione dal limite, barriera piazzata a caso e Ruslan Malinovskyi fa passare il tiro in mezzo: 1-1. L’ucraino si fa perdonare così il rigore sbagliato venerdì contro il Milan. All’84’ Alejandro Gomez riceve palla, salta i terribilmente molli Yann Karamoh e Jasmin Kurtic e dai venti metri lascia immobile Luigi Sepe per il gol partita. Il Papu non segnava proprio dall’andata, 5-0 il 6 gennaio, Atalanta che resta a -1 dall’Inter e sabato scontro diretto. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.