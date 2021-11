VIDEO – Paraguay-Cile 0-1, Sanchez causa un autogol: gli highlights

Sanchez ha aiutato il Cile a vincere in Paraguay, causando l’autogol che ha deciso il match. Nella sfida di Asuncion problemi per Vidal, uscito in barella (vedi articolo). Ecco il video con gli highlights della partita.



IL RILANCIO – Il Cile vince grazie ad Alexis Sanchez. Una furbata dell’attaccante dell’Inter permette alla Roja di superare il Paraguay e rimanere in corsa per andare ai Mondiali. Primo tempo orribile ad Asuncion, all’8′ Robert Rojas colpisce il legno con un cross sbagliato e nulla più. Al 56′ si decide il match: Sanchez va a battere un angolo e vede che non c’è l’uomo sul palo. Prova quindi il tiro, sorprende il portiere del Paraguay Antony Silva che si fa autogol da solo. Per la CONMEBOL non è rete del giocatore nerazzurro, quindi non gli si può dare la paternità dello 0-1. A otto minuti dalla fine problema fisico per Arturo Vidal, fuori in barella con possibile infortunio al piede destro. Sanchez invece resta in campo fino al triplice fischio, che porta il Cile alla terza vittoria consecutiva e a sedici punti.

Video con gli highlights di Paraguay-Cile tratto dall’account YouTube ufficiale della CONMEBOL.