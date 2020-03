VIDEO – Pandev fa il miracolo, epica rimonta Inter col Bayern Monaco

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 marzo 2011. I nerazzurri di Leonardo diventano la prima squadra italiana a sbancare l’Allianz Arena, a impedire la rivincita del Bayern Monaco ci pensa Pandev che firma il sorpasso all’88’ per la qualificazione.



MIRACOLO A MONACO – Nove anni fa l’Inter batteva 2-3 il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2010-2011. All’andata i tedeschi hanno avuto la meglio per 0-1, e pregustano di rendere il KO nella finale del maggio precedente. Tre minuti e Samuel Eto’o, su imbucata di Goran Pandev, incrocia di sinistro e pareggia subito i conti nel doppio confronto. Gli sforzi dell’Inter vengono però vanificati al 21′, quando su tiro di Arjen Robben un altro errore di Julio César, come nel match del Meazza, permette a Mario Gomez di segnare. Dieci minuti dopo rimpallo casuale e Thomas Muller si ritrova davanti al portiere brasiliano: pallonetto e Bayern Monaco avanti. L’Inter rischia di sbandare dal primo tempo, con Muller che prende un palo su rinvio sulla linea di Andrea Ranocchia. La squadra di Leonardo non becca però il terzo gol, ed è importantissimo perché al 63′ un destro angolato di Wesley Sneijder vale il pareggio. È quello che cambia l’inerzia del match, anche se ne serve un altro per passare. Arriva all’88’, quando una memorabile giocata di Eto’o porta su di sé tutta la difesa del Bayern Monaco, servendo sulla destra l’assist a Pandev per il piazzato vincente. Apoteosi all’Allianz Arena e qualificazione ai quarti di finale: a oggi è l’ultima volta che l’Inter ha superato il turno dopo aver perso l’incontro d’andata. Nonché l’ultimo accesso oltre gli ottavi di finale di una competizione UEFA. Di seguito il video di Bayern Monaco-Inter dall’account YouTube “UW Football – HD”.