VIDEO – Pandev ed Eto’o ribaltano il Genoa, cinque gol Inter in un tempo!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 marzo 2011. Al Meazza il Genoa va al riposo in vantaggio, ma il secondo tempo è un monologo nerazzurro: 5-2 con doppiette di Eto’o e del futuro rossoblù Pandev.

UN TEMPO PER VINCERE – Nove anni fa l’Inter batteva 5-2 il Genoa nella ventottesima giornata di Serie A 2010-2011. All’intervallo la squadra di Leonardo è sotto, complice un gol del futuro nerazzurro Rodrigo Palacio, ma sui rossoblù si abbatte la furia interista nella ripresa. Al 50′ Maicon crossa da destra e Giampaolo Pazzini pareggia, appena il tempo di rimettere il pallone in gioco e su tiro di Goran Pandev il portiere ospite Eduardo respinge male favorendo il 2-1 immediato di Samuel Eto’o. Lo stesso attaccante del Camerun al 57′ sfrutta un errore di Marco Rossi e passa in mezzo alla difesa avversaria per fare doppietta. Anche Pandev firma la marcatura multipla, al 71′ a porta vuota su assist di Wesley Sneijder. Nel finale due primi gol in Serie A: Yuto Nagatomo, arrivato da un mese all’Inter dal Cesena, si libera di Marco Rossi e scarica un gran tiro sotto la traversa. L’argentino Mauro Boselli, invece, fissa il 5-2 al 90′. Di seguito il video di Inter-Genoa dall’account YouTube “inter070”.