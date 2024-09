VIDEO – Palacios, la presentazione con l’Inter da… scacco matto!

L’Inter ha pubblicato sui suoi social il video di presentazione del quarto ed ultimo acquisto della sessione estiva di mercato. Tomas Palacios è ufficialmente un giocatore nerazzurro.

ANNUNCIO – L’Inter ha chiuso prima della fine del calciomercato il suo quarto ed ultimo acquisto della sessione estiva. La squadra nerazzurra sarà più ricca a partire dalla prossima giornata, vale a dire la quarta contro il Monza in programma domenica 15 settembre alle ore 20.45. Simone Inzaghi avrà a disposizione anche Tomas Palacios, il difensore di piede sinistro tanto richiesto dall’allenatore del club meneghino. L’argentino classe 2003 è arrivato a Milano per una cifra intorno ai 6.5 milioni di euro più bonus per un massimo di 11. Dall’Indipendiente Rivadavia il giovane ora è pronto a conquistare il mondo italiano.

Palacios ai primi giorni di Inter

PRESENTAZIONE – L’Inter ha presentato con questo video il suo nuovo calciatore. Un annuncio da… scacco matto per Tomas Palacios. Avrà queste due settimane di stop per le nazionali per allenarsi con i compagni rimasti ad Appiano Gentile. Tra i presenti ci sarà Benjamin Pavard, non convocato a sorpresa dalla Francia, Francesco Acerbi, Yann Bisseck e quasi tutti i difensori del reparto. Mancherà solo Alessandro Bastoni, richiamato da Luciano Spalletti ma in dubbio per gli impegni dell’Italia a causa dell’affaticamento muscolare.