VIDEO – Palacio si ritira, l’omaggio dell’Inter coi migliori momenti

Rodrigo Palacio si è ritirato negli scorsi giorni. El Trenza lascia il calcio giocato e l’Inter lo saluta con un video che ripercorre i suoi migliori momenti in nerazzurro.

RODRIGOL – Sono 169 le presenze in nerazzurro, condite da 58 gol per Rodrigo Palacio. Giocatore con una classe e un’umiltà immensa che ha messo i piedi sul manto di San Siro in un’Inter ben diversa da quella di oggi. Probabilmente l’unica luce in periodo più nero che neroazzurro. Dal gol allo Juventus Stadium, primi a espugnarlo, passando per il gol di tacco nel derby contro il Milan, concludendo con quella parata nel match di Coppa Italia contro l’Hellas Verona. Con addosso la maglia di Vid Belec. Il ritiro di un giocatore che ha saputo regalare diversi sorrisi ai tifosi nerazzurri (vedi articolo).

Questo il video dei migliori momenti di Palacio dal canale YouTube dell’Inter. Ciao Rodrigol, è stato un onore vedere quella treccia a tinte nerazzurre.