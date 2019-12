VIDEO – Palacio di tacco fa vincere il derby di Natale, Inter-Milan 1-0 all’86’

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 22 dicembre 2013. Il derby che conclude l’anno si decide allo scadere con una prodezza di Palacio, che di tacco annienta il Milan.



IL REGALO PIÙ GRADITO – Sei anni fa l’Inter batteva 1-0 il Milan nel posticipo della diciassettesima di Serie A 2013-2014. L’ultimo gol dell’anno solare per il campionato italiano arriva al termine di un derby piuttosto brutto, come più o meno tutti quelli giocati dalla stagione 2012-2013 alla 2015-2016. All’86’ Jonathan serve Fredy Guarin sul centro-destra, il colombiano riesce a portare su di sé la difesa del Milan per poi crossare forte e teso verso il centro: in agguato c’è Rodrigo Palacio, che con un geniale colpo di tacco non lascia scampo ai rossoneri e sblocca la situazione. Un gol bellissimo, in un momento della partita dove non c’è più tempo per recuperare. È un successo che permette di chiudere il 2013 al quinto posto in classifica, evitando di allungare una serie di pareggi già molto ampia (sette nelle precedenti sedici giornate di campionato). Rimarrà, inoltre, l’unica vittoria in una stracittadina per Walter Mazzarri da allenatore dell’Inter. Di seguito il video di Inter-Milan dall’account YouTube ufficiale della società.