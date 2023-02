VIDEO – Onana chiarisce: «Dzeko? Tensione della partita, vi spiego»

André Onana, protagonista con tre parate decisive in Inter-Porto 1-0, su Sky Sport dopo la partita si è preso i meriti degli opinionisti in studio e chiarito immediatamente quanto successo in campo tra lui e l’attaccante nerazzurro Edin Dzeko. Il portiere ha giustamente normalizzato la discussione in campo dato che sono cose che possono succedere, ma finisce tutto lì (vedi QUI la trascrizione).

