VIDEO – Onana, chi è il nuovo obiettivo dell’Inter: le migliori parate

NUOVO OBIETTIVO – André Onana, portiere dell’Ajax, è stato oggi accostato all’Inter come possibile sostituto di Samir Handanovic. Va subito specificata una cosa importantissima: il suo acquisto non sarebbe per la prossima stagione, ma per quella seguente. L’estremo difensore della squadra olandese è infatti squalificato per doping fino a novembre e il suo contratto scadrà nel giugno 2022. Potrebbe dunque essere lui il sostituto di Samir Handanovic, che resterà con ogni probabilità il portiere titolare anche nella prossima stagione. Per scoprire meglio le qualità di André Onana, di seguito un video delle sue migliori parate della stagione 2019-2020 con la maglia dell’Ajax, del canale “NLHD Productions”.

