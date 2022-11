VIDEO – Onana atteso dall’Inter dopo l’addio a Qatar 2022… e le vacanze

André Onana ha già detto addio al Qatar e ai Mondiali (vedi video), che il suo Camerun continuerà senza il proprio numero uno. Il portiere dell’Inter raggiungerà il gruppo nerazzurro prima del previsto ma non in tempo per il raduno post-vacanze in tempi di sosta obbligata. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi dagli studi di Sky Sport

