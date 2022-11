VIDEO – Onana, addio Qatar: la ricostruzione di quanto successo al n. 24 dell’Inter

André Onana non passerà alla storia come uno dei protagonisti di Qatar 2022. Il portiere dell’Inter non difenderà la porta del Camerun ai Mondiali dopo il diverbio con il CT Rigobert Song. Di seguito il video con la ricostruzione curata dai colleghi della Redazione di Sky Sport

