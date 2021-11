VIDEO − Oggi è il giorno di Milan-Inter: le immagini più belle dei derby

Questa sera andrà in scena il Derby di Milano tra Milan-Inter. Sarà la stracittadina numero 175 in Serie A, le immagini più belle della storia dei derby con protagonisti alcune leggende nerazzurre

DERBY − Questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena il Derby della Madonnina numero 175 in Serie A. È il giorno di Milan-Inter, gara valida per la dodicesima giornata di campionato, che i nerazzurri dovranno necessariamente vincere per rimanere agganciati ai primissimi posti in classifica. L’Inter è a meno sette dal Milan capolista e in caso di successo il gap si abbasserebbe di ulteriori punti. Il Derby di Milano è da sempre una delle gare più affascinanti della stagione. L’Inter, tramite il proprio canale You Tube ufficiale, ha pubblicato un filmato con le immagini più belle dei derby.