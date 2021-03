VIDEO – Nuovo logo, calciatori di oggi e non, tutti insieme: «I’M INTER»

La presentazione del nuovo logo dell’Inter, come preannunciato, è seguita dalla pubblicazione di un video in cui sono presenti calciatori della rosa di oggi e del passato, ma anche tifosi VIP. Tutti uniti dallo stesso messaggio di appartenenza

I’M INTER – Il messaggio è forte e chiaro. Così come l’acronimo che accompagna la presentazione del nuovo logo (vedi dettagli). “Ciò che sono oggi è frutto di ciò che sono sempre stata. Aperta al mondo, radicata in una città”. Di seguito il video dell’Inter per presentare il nuovo logo.

Fonte: Canale YouTube dell’Inter