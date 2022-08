VIDEO – Non solo Lukaku in Lecce-Inter: i nuovi acquisti subito in gol in Serie A

Il (ri)debutto di Romelu Lukaku in Serie A non è l’unico da incorniciare in questo primo nuovo weekend di calcio italiano. Anzi, proprio in Lecce-Inter sono due i nuovi acquisti andati in rete. In attesa delle altre, già quattro novità considerando le partite giocate nel primo giorno utile. Di seguito il video con l’intervento del collega Luca Cilli dagli studi di Sky Sport

