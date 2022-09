VIDEO – Non solo Handanovic-Onana per Inzaghi: i due ballottaggi dell’Inter

Il ballottaggio in porta tra Samir Handanovic e André Onana non è l’unico per Simone Inzaghi in vista di Viktoria Plzen-Inter (vedi probabili formazioni). Tiene banco il dubbio in attacco. Di seguito il video con l’intervento del collega Andrea Paventi, inviato a Plzen per Sky Sport

