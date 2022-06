VIDEO – Non solo Dybala: il punto sul mercato dell’Inter. E occhio al PSG

Il calciomercato dell’Inter non ruota solo intorno a Dybala. Il focus in questi ultimi giorni è sull’attacco ma si pensa anche al resto. Di seguito il video con gli aggiornamenti di Sky Sport

POKER DI NOMI – Sul taccuino dell’Inter per l’attacco ci sono Paulo Dybala (vedi video), Romelu Lukaku e in alternativa Gianluca Scamacca (vedi video), su cui ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain ma non solo. Per completare le corsie laterali il primo nome resta quello di Raoul Bellanova, per il quale bisogna battere la concorrenza direttamente in Serie A. Il mercato nerazzurro in questi giorni avanza su questi nomi. Chi arriverà ad Appiano Gentile?

