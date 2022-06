VIDEO – Nessuno più avanti dell’Inter per Dybala: ora Lukaku e il post-Perisic

Dybala è un obiettivo dichiarato dell’Inter ma non è l’unico. Le evoluzioni che potrebbero riportare Lukaku a Milano sono diventate priorità al pari del nuovo esterno in sostituzione di Perisic. Di seguito il video dell’intervento del collega Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport

NON SOLO ATTACCO – Oggi è il giorno di Henrikh Mkhitaryan (vedi aggiornamento), che ha deciso il suo futuro. Da domani e fino a fine giugno ogni giorno potrebbe essere buono per Romelu Lukaku, ammesso che si riesca a trovare la quadra. Nel frattempo l’Inter ha in pugno Paulo Dybala, che aspetta solo l’input della società nerazzurra per firmare. E si continua a lavorare per completare la batteria degli esterni: gli obiettivi sono sia destri sia mancini dopo l’uscita di Ivan Perisic (vedi focus). Dybala, per ora, può aspettare le priorità dell’Inter…

