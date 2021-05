VIDEO – Napoli-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Verona, match della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



IL GRANDE FLOP – Napoli-Verona 1-1 nella trentottesima giornata di Serie A. Al Napoli serviva vincere, invece contro un Verona già tranquillo da oltre due mesi non va oltre il pari e si fa superare dalla Juventus nella corsa Champions League. Primo tempo molto brutto degli azzurri, vicini al gol solo con un sinistro a giro di Lorenzo Insigne al 33′. Nella ripresa Alex Meret salva su inserimento di Federico Dimarco, vicino a bissare la rete dell’andata. All’ora di gioco corner di Piotr Zielinski, salva Victor Osimhen che travolge Koray Gunter e l’ex Amir Rrahmani mette dentro. Tante proteste, ma l’arbitro non va al VAR. Dura però solo nove minuti l’1-0, su lancio proprio di Gunter buca l’intervento Elseid Hysaj e il destro di Marco Davide Faraoni piega le mani a Meret. Gol inaccettabile da concedere, che fa la gioia della Juventus. L’ultima palla capita ad Andrea Petagna, ma il suo colpo di testa al 94′ va sul palo di sostegno della porta. A fine partita Aurelio De Laurentiis conferma il mancato rinnovo di contratto per Gennaro Gattuso. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.